Beat Saber : un pack Linkin Park dévoilé, il en faut pour tout le monde

Somewhere I Belong

What I've Done

Bleed it Out

Breaking the Habit

Faint

Given Up

In the End

New Divide

Numb

One Step Closer

Papercut





L'excellent Beat Saber compte bien s'entretenir sur la durée. Après des packs de musiques divers et variés dédiés à Timbaland ou à Imagine Dragons, au tour d'un autre gros morceau d'être à l'affiche : Linkin Park. Le groupe de rock californien est donc au centre de cette nouvelle extension qui coûtera 13,99 euros et qui comprendra onze morceaux, également tous disponibles à 1,99 euros individuellement, ainsi qu'un nouveau stage.Sans plus attendre, la tracklist ainsi que le trailer qui va bien !