Beat Saber : le jeu annoncé sur PSVR 2, des nouveautés de prévu ?

Ready to get a PlayStation VR 2 so you can play Beat Saber? Stay tuned for details 🫶 pic.twitter.com/2DpJFxN1Zu — Beat Saber (@BeatSaber) 5 janvier 2023

Avec sa sortie confirmée au 22 février 2023, le PSVR 2 est le prochain accessoire high-tech que tout amateur de réalité virtuelle surveille de près. Boosté technologiquement par rapport au modèle sur PS4, le nouveau casque VR de Sony manque peut-être de jeux forts au lancement. Justement, à l'occasion du CES 2023 qui se tient à Las Vegas, Sony Interactive Entertainment a tenu une conférence de presse pour parler notamment du produit et dévoiler de nouveaux jeux disponibles au lancement. En plus de Gran Turismo 7 qui devient donc compatible avec le PSVR 2, on apprend que Beat Saber fera lui aussi partie du line-up de lancement fin février. Malheureusement, aucune information sur des nouveautés ou des modes en plus n'ont été communiqué, ni par Sony ni par le studio en question qui a simplement tweeté l'arrivée de son jeu sur le casque VR nouvelle génération. Pour les personnes qui sont passés à côté du jeu lors de sa sortie en 2018, sachez qu'il s'agit d'un jeu musical où l'objectif est de frapper des cubes avec un sabre-laser au rythme de la musique qui défile, le tout dans un univers très neo-futuriste à la Tron.