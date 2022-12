Banishers Ghosts of New Eden : c'est le nouveau AAA de Focus et Don't Nod, 1er trailer en 4K

Banishers : Ghosts of New Eden, une production franco-française, fruit de la collaboration entre Focus Entertainment (en tant qu'éditeur) et Don't Nod aux commandes du développement. Il s'agit d'un jeu d'action à la troisième personne qui va nous emmener du côté de

Parmi les belles surprises des Game Awards 2022, il y avaitNew Eden, en 1695. On va suivre les aventures de deux personnages répondant au nom d'Antea Duarte et Red Mac Raith, deux amants qui sont aussi des Banishers. Ces derniers ont en effet fait le serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants. Malheureusement, Antea va être mortellement blessée à la suite d’une mission et va devenir l’un de ces fantômes qu’elle déteste tant. Lle couple va donc partir explorer les terres hantées de l'Amérique du Nord, à la recherche d’un moyen de libérer Antea de sa terrible condition.



Pour le moment, Banishers : Ghosts of New Eden reste assez flou quant à son gameplay, puisque la vidéo se focalise sur des cinématiques, mais la fin de la vidéo permet de constater que l'on va jouer Red Mac Raith, épaulé par Antea qui va pouvoir utiliser ses pouvoirs de téléportation et d'autres issus du monde des spectres. Don't Nod nous promet une histoire avec des choix moraux qui impacteront la suite des événements, mais aussi le destin des personnages. On a hâte d'en savoir davantage. Aucune date de sortie n'a été communiquée, ni les plateformes à ce stade.