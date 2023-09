Banishers Ghosts of New Eden repoussé à 2024, les raisons du report sont justifiées

Banishers Ghosts of New Eden, mais la décision a été prise par Don't Nod de repousser leur jeu de plusieurs mois, afin de lui laisser une chance d'exister. Une décision tardive puisque le titre devait arriver le 7 novembre 2023, soit au beau milieu des AAA habituels de fin d'année, mais qui démontre une certaine lucidité de la part du studio français. Oskar Guilbert, PDG de Don't Nod, et John Bert, directeur général de Focus Entertainment ont avoué que ce report n'est pas dû à une énième excuse de peaufinage, mais bel et bien pour éviter la confrontation frontale avec les Call of Duty, Spider-Man 2 et consorts.



"Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d'année. Nous sommes convaincus qu'une sortie commerciale de Banishers: Ghosts of New Eden lors d'une période moins saturée permettra de lui donner toute l'attention qu'il mérite."

On ne sait pas s'il existe une véritable attente des joueurs autour deBanishers Ghosts of New Eden n'est d'ailleurs pas le seul jeu qui a été repoussé pour ne pas se faire éclipser par la concurrence, un certain Alone in the Dark également, lui aussi attendu pour 2024. D'ici au 13 février de l'année prochaine, Banishers Ghosts of New Eden aura peut-être l'opportunité de faire monter la hype, car clairement, on ne la ressent pas aujourd'hui.