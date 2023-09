Banishers Ghosts of New Eden : son gameplay et ses mécaniques expliqués et commentés

A mesure que la date de sortie de Banishers Ghosts of New Eden approche, Focus Entertainment multiplie les événements autour de son jeu. Plutôt logique et aujourd'hui, on a le droit à une nouvelle vidéo de gameplay de près de 7 minutes. Plusieurs éléments du jeu sont expliqués, à commencer par les deux personnages, Antea Duarte et Red Mac Raith, deux chasseurs d'esprits envoyés à New Eden pour lever une terrible et puissante malédiction. Sauf que durant leur mission, Antea est tuée et revient en tant que spectre. Red Mac Raith n'a plus qu'une idée en tête, faire revenir sa femme et ce dernier va donc être tiraillé entre son serment de protéger les vivants des mauvais esprits et la détresse de la situation d’Antea. Sacrifier les vivants pour ramener son amour perdu d’entre les morts ? Voilà ce qui va façonner notre personnage tout au long de l'aventure.Côté gameplay, Banishers Ghosts of New Eden lorgne du côté des Action-RPG du moment, avec un système de combat lié à des compétences à faire évoluer via un arbre. La particularité, c'est que le joueur pourra faire appel à Antea et profiter de ses pouvoirs de spectre pour réaliser des choses impossibles à faire en tant qu'être humain classique, ou bien encore accéder à des lieux inaccessibles pour le commun des mortels.La sortie de Banishers Ghosts of New Eden est calée au 7 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.