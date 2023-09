Banishers Ghosts of New Eden : 15 min de pur gameplay pour le nouveau jeu de Don't Nod

Il n'y avait pas que Warhammer Space Marine 2 que Focus Entertainment a présenté dans les régles de l'art ce soir, puisque Banishers Ghosts of New Eden a lui aussi dévoilé une grosse vidéo de gameplay. Plus de 15 minutes pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de ce qui nous attend dans cet Action-RPG du studio Don't Nod. Ce dernier n'a pas chômé puisqu'il s'agit tout simplement du 3è jeu de l'année 2023 après Harmony The Fall of Reverie (sorti le 8 juin) et Jusant (le 31 octobre). L'histoire de Banishers Ghosts of New Eden nous entraînera dans une aventure narrative où l'on va devoir pourchasser et abattre des créatures surnaturelles afin de contrecarrer un destin tragique. On va incarner deux personnages, Antea Duarte et Red mac Raith, des chasseurs d'esprits, sauf que Antea apparaît comme un esprit aux côtés de son compagnon après avoir été abattue. Tous les deux errent dans les étendues sauvages et inquiétantes de l’Amérique du Nord afin de trouver une solution pour la faire revenir à la vie. En termes de gameplay, le jeu permet de permuter entre les deux personnages, sachant que le chasseur usera davantage de son épée et de son fusil, tandis que Antea pourra utiliser ses pouvoirs.



La sortie de Banishers : Ghosts of New Eden est attendue pour le 7 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.







Focus Entertainment en profite pour révéler les éditions collectors du jeu :





La Red Echoes Edition contenant un ancien carnet à la couverture de similicuir, illustré des souvenirs de Red, mais aussi un ensemble d’écriture à l’encre, le jeu sur la plateforme de votre choix, ainsi que le contenu téléchargeable Wanderer Set !



L'Édition Collector de Banishers Ghosts of New Eden contient :

Le jeu sur la plateforme de votre choix avec le contenu téléchargeable Wanderer Set pour Red

Une statuette séparable de Red et d’Antea

L’artbook officiel du jeu

Un Steelbook

Deux chevalières de Banishers



Ces versions sont exclusives au Focus Entertainment Store et sont limitées en nombre.