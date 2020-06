Avengers : un FPS était en développement, en voici dix minutes de gameplay

Voilà maintenant huit ans que le premier film Avengers a débarqué sur grand écran, avec le succès et la descendance que l'on lui connaît. Marvel, plutôt confiant de sa réussite avant-même sa sortie au cinéma, avait passé commande auprès de THQ pour la réalisation d'un jeu vidéo :THQ s'était alors mis au travail et partait sur un sacré projet :Malheureusement, ce n'était pas vraiment une bonne époque pour la firme américaine qui, un an plus tard, faisait faillite avant de mettre la clé sous la porte : le développement fut alors annulé et Ubisoft se chargea pour Marvel de confectionner un autre soft, Avengers Battle for Earth, basé sur le Kinect de la Xbox 360.Mais parce qu'Internet n'oublie jamais, une vidéo de gameplay du jeu de THQ vient tout juste d'émerger : il s'agit de dix minutes et trente secondes issues d'une version en développement, loin d'être terminée et datant de 2011. Il parait donc évident de préciser que l'œuvre était amenée à changer énormément mais, pourtant, les bases étaient plus ou moins là : un décor spatial, des Skrulls par dizaines, plusieurs personnages au gameplay propre et un jeu d'équipe bourrin en cours d'élaboration.Aujourd'hui, un autre jeu basé sur la réunification des fameux super-héros est en cours d'acheminement : Marvel's Avengers, en gestation chez Crystal Dynamics, qui lui aussi misera sur de la coopération toutefois en s'appuyant sur les bases de l'action à la troisième personne. Il est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia pour le 4 septembre 2020.