Atomfall : plus de 7 min de vidéo pour comprendre le monde et son gameplay

Mine de rien, c'est dans deux mois que va sortir Atomfall, le grand projet des studios Rebellion, qui ont décidé de se lancer dans le jeu open world entre deux épisodes de Sniper Elite. Et c'est à travers une longue vidéo de plus de 7 minutes qu'on nous décortique ce qui nous attend dans ce jeu de survie et d'action à la première personne, inspiré de faits réels. L'histoire d'Atomfall se déroule en 1957, cinq ans après la catastrophe nucléaire de Windscale, dans le nord de l'Angleterre et on va donc explorer une zone de quarantaine fictive, tout en essayant de ne pas mourir. Il va donc falloir récupérer des objets, en fabriquer, les échanger contre d'autres ressources et se battre contre toutes sortes de personnages bizarres, des cultes religieux et même des agences gouvernementales véreuses, le tout dans une atmosphère mystique. Le gameplay se basera sur des gunfights bien sûr, avec un principe repris de la série des Sniper Elite : la gestion de son pour assurer la stabilité de son tir, mais aussi s'assurer qu'on a l'énergie suffisante pour porter un coup de batte décisif. Parce que oui, Atomfall autorisera aussi du combat au corps-à-corps qu'on nous promet violent.La sortie d'Atomfall est attendue pour le 25 mars 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.