Atomfall : 13 min de gameplay pour découvrir son open world

La sortie d'Atomfall est attendue pour le 25 mars 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Jusqu'à présent, le studio Rebellion était connu pour ses jeux Sniper Elite, mais le studio anglais a décidé de monter en gamme, avec l'arrivée de son premier open world. Il s'agit d'Atomfall, dont la sortie approche à vitesse grand V. C'est donc l'occasion pour les développeurs britanniques d'en développer davantage et c'est à une vidéo explicative de 13 minutes dont on a droit aujourd'hui. Parmi les éléments mis en avant dans cette vidéo, on a évidemment une présentation de son univers, qui se base sur des faits réels et la catastrophe nucléaire qui a eu lieu en 1962 dans le nord de l'Angleterre. A la manière d'un STALKER, on va donc se retrouver dans une grande zone confinée où des créatures diformes et des clans agressifs partagent cette vidéo radioactive. De fait, Atomfall nous proposera d'investiguer autour de ces mystères de la vie, en parlant à de nombreux PNJ, trouvant des documents et recoupant les indices.Le jeu proposera aussi une grosse part dans l'exploration, avec notamment un outil jamais vu dans un jeu vidéo : le détecteur de métaux. C'est un objet essentiel pour trouver des ressources, d'autant qu'elles sont rares dans le jeu, et que le troc fait partie des mécaniques de survie. Et bien sûr, comment ne pas évoquer les combats, qui se fera aussi bien à mains nues qu'avec différentes armes, qu'il s'agisse d'armes à feu, un arc et d'autres ustensiles de fortune à portée de main.