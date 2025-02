Atomfall : présentation du troc et du détecteur à métaux du jeu des créateurs de Sniper Elite

Nous sommes à un mois de la sortie d'Atomfall, le prochain jeu des studios Rebellion (Sniper Elite) qui est aussi leur premier jeu en monde ouvert. Pour ce faire, on quitte l'ambiance Seconde Guerre Mondiale pour proposer un univers fictif, mais inspiré de faits réels, puisque l'idée est de raconter ce qui s'est passé après les événements qui ont eu lieu à Windscale dans le nord de l'Angleterre en 1962, soit une catastrophe nucléaire. C'est dans cette zone mise en quarantaine que nous allons sillonner, et découvrir que la campagne anglaise est toujours ausis belle, mais infestée de créatures bizarres et de personnes peu recommandables. Entre village pittoresque, camps de bandits, grottes sombres, tunnels délabrés et des bâtiments et installations abandonnés par la division britannique de recherche atomique, Atomfall est à la fois un jeu d'action, de survie et d'exploration. Les développeurs parlent même d'un système de pistes inédites dans le jeu, avec une nouvelle approche des quêtes dans un jeu. En gros, toutes les pistes du jeu sont entièrement facultatives et toutes sont liées d'une manière ou d'une autre au mystère qui régit l'histoire du jeu.







Dans Atomfall, les ressources sont rares et l'argent est inutile, donc tout le commerce se fait par troc et conclure un bon accord avec un commerçant peut être d'une importance vitale. L'un peut vouloir de la nourriture et des bandages, tandis qu'un autre a besoin d'armes, ce qui effectue change quelque peu la donne. Il y a aussi dans Atomfall un objet intéressant, le détecteur de métaux, qui est essentiel pour récupérer d'autres ressources, comme de la ferraille, des fournitures médicales ou des munitions. La sortie d'Atomfall est attendue pour le 25 mars 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.