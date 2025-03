Atomfall : les conseils des développeurs pour bien débuter l'aventure dans cet open world radioactif

la catastrophe nucléaire de Windscale pour en faire un terrain de jeu. Déjà comparé à Fallout et STALKER dans son ambiance et son approche, Atomfall se veut un jeu survivaliste qui ne fera aucun cadeau au joueur. C'est d'ailleurs quelque chose qui est mis en avant dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes, où les développeurs nous donnent des conseils pour bien démarrer l'aventure. On apprend d'ailleurs qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté et pour une expérience brutale, sans concession, il suffit de choisir la plus hardcore. Mais Atomfall est fait pour tous types de joueurs et on pourra personnalité son aventure, avec des playstyles différents. La sortie d'Atomfall est attendue pour le 27 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.















Tout le monde ne parle que d'Assassin's Creed Shadows en cette fin mars, mais il y a un autre jeu qui va tenter de se faire une place au soleil, c'est Atomfall. Premier open world signé des studios Rebellion (la série des Sniper Elite), le titre va nous placer à la fin des années 50, en Grande-Bretagne, et reprendre