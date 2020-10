Astro's Playroom : voici la durée de vie, c'est honnête pour un jeu gratuit

Astro's Playroom sera bien évidemment l'un des jeux présents au line-up de la PlayStation 5, et pour cause : il sera d'office installé sur le disque-dur. Ce jeu de plateforme malin permettra notamment d'exploiter pleinement les capacités de la DualSense, la nouvelle manette de la console de Sony : seulement voilà, qui dit gratuité dit souvent "démo technique"... et certains ont forcément peur de se retrouver face à une expérience de quelques dizaines de minutes.Rassurez-vous, ça ne sera pas le cas : Nicolas Doucet, directeur créatif du projet qui a déjà signé l'excellent titre VR Astro Bot Rescue Mission, vient tout juste de dévoiler la durée de vie... et celle-ci durera entre quatre à cinq heures. Ce n'est pas des masses mais franchement honnête pour un soft du genre, d'autant plus qu'un mode Time Attack et une tonne de collectibles ont été confirmés pour gonfler la rejouabilité. On se donne donc rendez-vous le 19 novembre prochain sur PS5 pour voir ce qu'il en est.