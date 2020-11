Astro's Playroom : un nouveau trailer de gameplay coloré et plein de bonne humeur

Si jamais, par malheur, vous n'avez pas de jeu tout de suite avec votre PlayStation 5, pas de panique : Sony a pensé à vous avec Astro's Playroom, un titre préinstallé sur le disque-dur de la machine et jouable tout à fait gratuitement. Plus précisément, il s'agit d'une expérience de plusieurs heures visant à démontrer tout le potentiel de la DualSense, la nouvelle manette du constructeur japonais : retour haptique, gâchettes adaptatives, tapis tactile et autres joyeusetés seront exploitées dans ce jeu de plateforme aux petits composantes d'action. Un titre coloré et franchement sympathique qui en profitera, au passage, pour explorer l'univers PlayStation avec un tas de clins d'œil aux précédentes machines mais aussi à certaines exclusivités phares. Comme vous vous en doutez, il s'agit donc d'une exclusivité PS5 et celle-ci sera donc disponible le jour du lancement de la machine, le 19 novembre en France. En attendant, voici un tout nouveau trailer de gameplay pour vos beaux yeux. Bon visionnage.