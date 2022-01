Assassin's Creed The Ezio Collection arrive sur Switch 6 ans après tout le monde

Assassin's Creed : The Ezio Collection va avoir droit à une seconde vie sur Nintendo Switch. Ubisoft vient en effet de confirmer la sortie de la trilogie consacré au meilleur personnage de la saga AC pour le 17 février prochain, au prix de 49,99€. On retrouvera les trois épisodes, tous auréolés de leur DLC supplémentaire, histoire que l'expérience soit la plus complète possible. Ubisoft fait aussi savoir que cette compilation regroupera d

Mieux vaut tard que jamais comme le dit si bien l'adage. Six ans après les versions PS4 et Xbox One,eux courts métrages sur Ezio en bonus : Assassin's Creed Lineage et Assassin's Creed Embers qui explorent l'histoire d'Ezio un peu plus en profondeur. Alors évidemment, en voyant les images du trailer, on constate que les trois jeux ont salement vieilli, mais au moins, ils pourront tourner sur Nintendo Switch sans le moindre problème. Ou du moins, on l'espère...