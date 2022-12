Assassin's Creed Jade : l'épisode en Chine a fuité, voici du gameplay en vidéo

'histoire se déroulera en Chine en 215 BCE. Autre détail qui avait été communiqué, il sera possible de créer son propre personnage et sans doute faire du Parkour sur la Muraille de Chine. Un vaste programme en effet.

Révélé en septembre dernier, en même temps que trois autres Assassin's Creed , Assassin's Creed Jade vient de faire l'objet d'une grosse fuite. L'épisode se déroulant en Chine vient de se retrouver dans la nature, d'abord sur Reddit, à travers une séquence de gameplay de plus de 3 minutes où l'on peut voir le héros (un guerrier chinois) se battre sur une forteresse chinoise. Si les graphismes ne vous semblent pas vraiment next gen ni impressionnant, c'est bien normal, puisqu'il s'agit d'un Assassin's Creed développé pour le jeu mobile. Malgré cela, le titre a de grandes ambitions et proposer une structure open world comme les épisodes classiques de la saga. Du coup, en prenant en compte ces paramètres, cet Assassin's Creed Jade devient alors très prometteur. L'interface semble reprendre des éléments du dernier Valhalla, avec des points de vie visibles sur les ennemis, ce qui a aussi tendance à surcharger l'écran. Le personnage qu'on jouera s'appelle Deng Ling Bai, tandis que l