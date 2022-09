Assassin's Creed Jade : un épisode en Chine a aussi été annoncé, 1er trailer et détails

Parce qu'il faut faire bonne figure et montrer qu'on a des ambitions auprès de Tencent (qui vient de racheter 49,9% de la Holding Guillemot Brothers), Ubisoft a décidé de lâcher les chevaux lors de son UbiForward. Certes, le timing de son événement digital n'était pas le plus approprié en se mettant en frontal avec la D23 Expo de Disney, Star Wars et Marvel, mais on aura pu apprendre l'arrivée de 4 nouveaux Assassin's Creed. On sait déjà tout de Mirage, on a évoqué celui au Japon avec un Shinobi en assassin, on se prépare à l'arrivée de la version dark (codename Hexe), et voici venir Assassin's Creed Jade, ou plutôt Codename Jade, qui va se dérouler en Chine. Ce n'est pas la première fois que la saga tente l'aventure dans l'Emoure du Milieu, mais pas avec cette ambition. Pas de spin off en scrolling 2D horizontal comme pour Assassin's Creed Chronicles, cette fois-ci, il s'agira bien d'un épisode en full open world, destiné au marché du mobile. Ubisoft a même présenté une courte séquence in-game et révélé le key art principal. L'histoire se déroulera en Chine en 215 BCE et le personnage sera un avatar créé de toutes pièces par les joueurs. Pour l'heure, les infos sont maigres, mais sachez qu'il sera possible de faire du Parkour sur la Muraille de Chine, ça été confirmé ce soir. Pas de date de sortie pour le moment, mais on vous tient au courant.