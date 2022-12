Assassin's Creed Jade : 20 nouvelles minutes de gameplay en fuite, y a un combat de boss

Yangzhou et que l'armée chinoise devra sans doute repousser l'armée mongole.

Le week-end dernier, le jeu Assassin's Creed Jade faisait l'objet d'un premier lea k, révélant les contours du gameplay de cet épisode se déroulant en Chine et développé spécialement pour le mobile. Il s'agissait de 3 minutes qui permettaient d'avoir un aperçu du rendu, mais dans une qualité assez médiocre. Toutefois, on pouvait parfaitement distinguer le héros se faufiler à travers une bataille dans une forteresse chinoise prise d'assaut. Escalade, descente en tyrolienne et combats à l'épée, on pouvait voir Deng Ling Bai, notre héros, nous montrer tout son potentiel. Depuis quelques heures maintenant, de nouvelles vidéos, toujours issues de cette version bêta en cours de développement, sont apparues sur les Internets.Cette fois-ci, il s'agit de vidéos de bien meilleure qualité, puisque capturées en 1080p, mais sans les musiques et sons officiels, remplacés par des musiques traditionnelles chinoises, sans doute pour éviter au maximum les strikes YouTube. On revoit alors la séquence de gameplay du week-end qui avait fuité, mais également l'éditeur de personnages et une autre séquence de gameplay, cette fois-ci axée sur l'infiltration. On peut également apercevoir un combat face à un ennemi de taille, un guerrier mongol sans doute, qu'il va falloir éliminer dans cette zone délimitée par des flammes. Une séquence qui rappelle peu ou prou ce qui avait été fait avec Ghost of Tsushima face à certains chefs de clan mongols. On sait d'ailleurs que l'histoire se situera àMais ce n'est pas tout, ce leak nouveau permet aussi de constater qu'il sera toujours possible de se cacher dans des bottes de foin. Pas de doute, on est toujours dans un jeu Assassin's Creed.Pour l'heure, Ubisoft n'a pas encore réagi ni révélé grand-chose de cet Assassin's Creed Jade, si ce n'est qu'il est développement conjointement avec les équipes de Tencent, société qui a d'ailleurs racheté 49,9% de la Guillemot Holding il y a quelques mois à peine.