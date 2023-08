Assassin's Creed Jade : 8 mois après les fuites, l'épisode en Chine s'offre son 1er trailer de gameplay officiel

Si tout le monde a les yeux rivés sur Assassin's Creed Mirage, un autre épisode va également sortir prochainement. Il s'agit d'Assassin's Creed Jade et c'est tout simplement l'épisode mobile qui va se dérouler en Chine et qui a fait l'objet de fuites en décembre dernier. A l'occasion d'une conférence "Into the Infinite" organisée par Tencent, le titre d'Ubisoft a enfin officialisé son premier trailer de gameplay, révélant qu'il s'agit du studio Level Inifinite qui est aux commandes du projet. Bien qu'il s'agisse d'un projet dédié aux appareils mobiles, Assassin's Creed Jade se veut ambitieux avec un terrain de jeu aussi ouvert, en open world, un gameplay profond et une ambiance toujours aussi dépaysante. On va se retrouver évidemment en pleine Chine impériale, avec toujours cette opposition entre Assassins et Templiers. Les vidéos qui avaient fuité nous avait permis de constater que le jeu favorisera l'infiltration, avec un gameplay adapté et énormément d'éléments contextuels pour offrir un maximum de mouvements à notre assassin.



Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée, mais on espère qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps avant de mettre la main dessus.