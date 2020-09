Arkane : un nouveau jeu AAA en développement, Dishonored 3 en vue ?

Appartenant à la famille Bethesda - ce qui devait déjà lui assurer une certaine sécurité - Arkane Studios a maintenant rejoint le groupe Microsoft depuis que ce dernier a racheté ZeniMax. Autant dire que désormais, la firme lyonnaise devrait bénéficier de ressources d'autant plus conséquentes pour réaliser ses idées, ce qui n'est évidemment pas pour nous déplaire.Et bien qu'elle soit déjà à l'œuvre sur Deathloop (qui sortira uniquement sur PS5 et PC), la société planche visiblement sur un tout autre projet. En effet, en se penchant sur les offres d'embauche de sa branche américaine basée à Austin, il est fait mention d'un job en tant qu'Ingenieur Graphismes. Sa mission ? "Rejoindre l'équipe développant le prochain titre AAA" de l'organisation. Voilà qui est clair, net et précis.Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres informations à se mettre sous la dent si ce n'est que le projet pourrait bien être réalisé sous Unreal Engine 4 - en tout cas, Arkane Studios recherche un homme à l'aise avec cette version du moteur d'Epic Games - et que l'on ne peut s'empêcher de penser à un Dishonored 3. Patience, patience...