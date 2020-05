Deathloop : des nouvelles du jeu pour les 20 ans d'Arkane ?

Le studio de développement Arkane (Ark Fatalis, Dishonored, Dark Messiah of Might and Magic) s'apprête à fêter ses 20 ans, et pour l'occasion les Français nous expliquent que de jolies annonces devraient arriver. Forcément, si la possibilité de l'annonce d'un remaster n'est pas écartée, on espère secrètement qu'on pourra en savoir un peu plus sur Deathloop. Annoncé lors de l'E3 2019, le titre est resté sous les radars depuis, bien que son trailer nous ait sacrément hypés à l'époque. Bref, il ne reste plus qu'à attendre ce que nous réservent les Lyonnais. On croise les doigts.

We're celebrating 20 amazing years! Stay tuned tomorrow for exciting details on how we're celebrating #Arkane20. pic.twitter.com/D1Df4tZ4EP — Arkane Studios (@ArkaneStudios) 27 mai 2020