Animal Crossing New Horizons : elle propose quoi de plus la version Nintendo Switch 2 ? Petit récap'

Nintendo continue d'enrichir le catalogue de la Nintendo Switch 2 avec un portage d'Animal Crossing New Horizons, avec une édition dédiée disponible depuis le 15 janvier et accompagnée d’une mise à jour gratuite pour l’ensemble des joueurs. Concrètement, cette Nintendo Switch 2 Edition ne bouleverse pas la formule, mais elle l’améliore là où ça compte. On retrouve évidemment tout ce qui a fait le succès du jeu depuis 2020 : la gestion de son île, les activités du quotidien et cette ambiance toujours aussi relaxante. La différence, c’est surtout une définition revue à la hausse, pensée pour la nouvelle machine, et quelques ajouts plus pratiques.









Nintendo introduit notamment des commandes en mode souris via les Joy-Con 2, ce qui devrait rendre la décoration d’intérieur ou la création de motifs bien plus confortables. Un mégaphone fait aussi son apparition : grâce au micro intégré de la console, il devient possible d’appeler directement les habitants de l’île, histoire de les retrouver plus facilement. Côté multijoueur, cette version se montre plus ambitieuse. Les sessions en ligne peuvent désormais accueillir jusqu’à 12 joueurs simultanément, à condition que tout le monde joue sur Nintendo Switch 2, avec en prime la compatibilité GameChat. En local sans fil, on pourra monter jusqu’à 8 joueurs, et grâce à CameraPlay, les réactions des participants pourront même s’afficher à l’écran via une caméra USB compatible.







Pour les joueurs déjà équipés sur Nintendo Switch, pas besoin de tout racheter : un pack de mise à jour payant permettra d’accéder aux améliorations spécifiques à la Switch 2. En parallèle, Nintendo déploiera une mise à jour gratuite, qui introduira un nouvel hôtel, géré par la famille Amiral, dans lequel il sera possible de créer des chambres à thème, d’équiper les visiteurs ou encore de débloquer des objets exclusifs. Les abonnés Nintendo Switch Online pourront aussi inviter leurs amis sur les Rever’îles, des îles de rêve entièrement personnalisables, tandis que le Déblayage Express Resetti viendra faciliter le rangement de son île. Voilà, vous savez tout.







