Aliens Dark Descent : une nouvelle espèce de Xenomorphe présenté dans ce nouveau trailer

La sortie d'Aliens Dark Descent est attendue pour le 20 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Aliens Dark Descent s'est montré relativement discret depuis. Jeu de stratégie et tactique en vue top down, le titre édité par Focus Entertainment prépare son arrivée sur PC et consoles, avec une sortie calée au 20 juin prochain. Deux informations majeures sont d'ailleurs partagées aujourd'hui par l'éditeur français, à savoir l'ouverture des précommandes pour les personnes qui veulent déjà réserver leur exemplaire du jeu. L'autre élément à ne pas manquer, c'est la révélation d'une nouvelle espèce de Xenomorphe, présentée ici dans ce nouveau trailer de gameplay. Ces créatures inédites se présentent sous une forme légèrement différente, et semble également être plus intelligente. Elles ont été créées spécialement pour le jeu, tout comme l'histoire qui est elle aussi inédite et promet des situations anxiogènes. En tant que chef d'escouade, le joueur va devoir r