Aliens Dark Descent : Focus lâche le Story Trailer, on aperçoit les nouveaux Xenomorphes

Nous sommes à quelques jours de la sortie d'Aliens Dark Descent, et le titre développé par Tindalos Interactive se rappelle à notre bon souvenir grâce à une nouvelle vidéo. Il s'agit du Story Trailer, qui permet de poser les bases de cette histoire inédites où l'on va suivre les péripéties d'une escouade de Marines Coloniaux dans des environnements hostiles et claustrophobiques. Le récit est authentique, avec pour objectif d’éveiller la curiosité des fans, mais aussi d'attirer les nouveaux venus. L'histoire va démarrer sur le vaisseau Otago, qui va s'écraser sur Lethe suite à l'activation du Protocole Cerberus, qui est en réalité un verrouillage planétaire empêchant tous les vaisseaux de quitter ou d'atterrir sur la planète. Comme on le sait, Aliens Dark Descent va reprendre des éléments bien connus de la saga Alien, remaniés pour les besoins du jeu, mais permettra surtout de faire connaissance averc de nouveaux Xénomorphes, Facehuggers et Prétoriens. On en voit d'ailleurs un bout dans la vidéo.La sortie d'Aliens Dark Descent est attendue pour le 20 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.