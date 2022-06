Aliens Dark Descent : le jeu annoncé sur consoles et PC, 1er trailer et le plein d'infos

déserteurs de la Weyland-Yutani et des monstres jamais aperçus dans l'univers d'Alien nous ferons également barrage.



"T oute mort est définitive, et vos ennemis adapteront leur tactique à la vôtre pour vous traquer, nous prévient-on. Frayez-vous un chemin pour survivre : créez des raccourcis, sécurisez des zones pour reprendre votre souffle, scellez des portes derrière vous et placez des détecteurs de mouvements dans un monde persistant où vos actions impactent les niveaux de manière permanente." Bien évidemment, il faudra faire en sorte que les classes de Marines (il y en aura 5 au total), composant notre troupe soient complémentaires. "Améliorez et spécialisez vos soldats grâce à un arsenal d’armes, de compétences et de capacités pour mener à bien des missions à hauts risques, est-il indiqué. Réparez votre base d’opérations et développez de nouvelles technologies pour améliorer davantage votre équipe d’intervention et leur offrir de meilleures chances de survie."



La sortie d'Aliens : Dark Descent est programmée pour 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.





L'histoire se souviendra que c'est lors de la conférence du Summer Game Fest 2022 que Focus Entertainment a annoncé Aliens : Dark Descent, un jeu de stratégie en temps réel où l'on devra prendre le commandement d'une escouade et de combattre une armée de Xénomorphes assoiffés de sang. Il ne s'agira pas de la seule menace dans le jeu, puisque l'on nous précise que les