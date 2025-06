Acts of Blood : un beat'em all indonésien fracassant entre The Raid et Sifu

Quand je vous parlais de variété dans les jeux qui étaient présentés lors de la Summer Game Fest, il s'agissait de titres issus de pays asiatiques autre que l'habituel Japon : Chine, Corée, Malaisie et désormais Indonésie, les propositions se multiplient et s'exportent dans le monde entier. Acts of Blood fait partie de ceux-là, un jeu développé à la base par un one-man army, Farjou, et qui a intéressé l'éditeur Eksill Team. Le jeu a déjà fait parler de lui via une démo virale ces derniers mois sur les réseaux réseaux et ça se comprend. Mélange de Sifu et du film culte The Raid (de Gareth Evans), le titre met en avant le Pencak Silat, art martial indonésien, avec une brutalité et une véracité saisissantes. On sent les os craquer, les membres se briser, le tout dans une chorégraphie millimétrée.









Ce beat’em up nerveux et brutal nous plonge dans les entrailles d’une Bandung dystopique où la justice se fait avec les poings, faute de mieux. Si le pitch évoque les poncifs du genre, la réalisation, elle, impressionne par sa maîtrise et sa personnalité. Le jeu nous place dans la peau d’Hendra, étudiant en droit à la vie fracassée, qui va se venger après que sa famille se soit faite massacrée sous ses yeux, victime d’une guerre souterraine entre groupes d’influence. Faute d’un système judiciaire digne de ce nom, miné par la corruption, Hendra choisit la voie la plus directe : celle de la vengeance. Sur le plan du gameplay, Act of Blood ne réinvente pas la roue, mais affine chaque rayon jusqu’à l’éclat. Le système de combat repose sur des enchaînements fluides, viscéraux, d’une brutalité jouissive. Les animations sont nerveuses, les impacts lourds, et les finishers arrachent grimaces et sourires carnassiers. On pense à Sleeping Dogs, à Sifu, voire à Batman Arkham dans ses meilleurs moments, puisque chaque combat devient un ballet sanglant où l'on enchaîne coups de poing, esquives millimétrées, contres précis, le tout enrichi par une panoplie d’armes à feu et de mêlée. Couteaux, battes, pistolets ou fusils à pompe : tout est bon pour faire parler la poudre ou fracasser quelques mâchoires.









Mais Act of Blood va plus loin, injectant dans ses mécaniques une couche de stratégie environnementale bienvenue. Tables renversées, chaises cassées, objets du décor utilisés comme projectiles, chaque affrontement peut être pensé comme une scène de chaos contrôlé. Autre corde à l’arc d’Hendra : sa mobilité. Le jeu intègre une dose de parkour bien pensée, permettant au héros de courir, sauter, grimper et prendre de vitesse ses ennemis. Ce système renforce l’aspect tactique des affrontements, notamment dans des arènes ouvertes où la verticalité joue un rôle crucial. Côté personnalisation, Hendra peut changer de tenue en fonction de ses missions ou de ses envies. Le fait qu’un tel projet émerge d’Indonésie, pays peu représenté sur la scène internationale du jeu vidéo, est en soi un événement.