A Total War Saga Troy : on a livré notre première bataille et c'est prometteur !

Si la série des Total War est née en 2000 après Jésus-Christ, la sous-franchise Total War Saga a vu le jour en l'an de grâce 2018 avec Thrones of Britannia, s'est poursuivie en 2019 avec Fall of the Samuraï... et semble décidément réglée comme du papier à musique puisque nous aurons droit en cette étrange année 2020 à A Total War Saga : Troy. Comme ses prédécesseurs, ce spinoff se concentrera sur des événements particuliers et une période restreinte. En l’occurrence, c'est la guerre de Troie qui sera à l'honneur dans quelques mois. Mais que les impatients se rassurent, nous avons d'ores et déjà quelques informations à leur fournir !

Le jeu a beau être développé par le studio Creative Assembly Sofia, aucun déplacement en Bulgarie n'était évidemment possible en ces temps troublés. La magie d'Internet aidant, nous avons pu assister à une présentation du jeu à distance et, cerise sur le gâteau, avons également pu livré nos premières batailles grâce à une version jouable mais limitée, à fois dans ses possibilités (pas de phase stratégique, une seule bataille à rejouer en boucle dans l'un et l'autre des deux camps) et dans le temps (24 heures et puis s'en va). Un menu allégé, certes, mais qui permet tout de même d'en apprendre beaucoup plus sur ce nouveau Total War Saga, qui était jusqu'à présent resté très discret. La guerre de Troie est un contexte particulièrement intéressant puisqu'elle tient certainement plus de la mythologie grecque que de la réalité historique. Pour autant, les développeurs n'ont pas choisi la voie de la fantaisie, façon Age of Mythology, mais ont retenu une approche réaliste, qui cherche à débusquer la vérité qui se cache derrière les mythes. Ainsi, nous avons pu contrôler lors de nos batailles des versions crédibles du fameux Minotaure et des non moins célèbres Centaures. Au lieu d'être une créature bestiale géante qui se nourrit d'êtres humains, le premier devient un féroce et très grand guerrier, qui dissimule son visage derrière un crâne de taureau.







Quant aux seconds, il faut prendre l'expression "ne faire qu'un avec son seul cheval" de manière figurative et non littérale. Nous n'avons donc pas affaire à des créatures mi-hommes mi-canassons, mais à une tribu de cavaliers émérites au look sauvage. Leur présence détonne d'autant plus que la période historique retenue laisse peu de place à la cavalerie, les chevaux étant essentiellement utilisés pour les chars. On retrouve d'ailleurs des unités de ce type dans le jeu, mais l'accent reste tout de même essentiellement mis sur l'infanterie. Les développeurs ont donc choisi de soigner particulièrement les unités de ce type, notamment en les divisant en trois catégories (infanterie légère, moyenne et lourde), chacune d'entre elles possédant naturellement ses forces et ses faiblesses.

LA GUERRE DE TROIE AURA BIEN LIEU





Afin d'enrichir l'aspect tactique, le jeu propose d'ailleurs trois nouveaux types de terrain. Le sable impacte légèrement la vitesse de déplacement de toutes les unités, la boue ralentit fortement les unités lourdes et faiblement les unités légères, et enfin les hautes herbes permettent à certaines unités de se dissimuler et donc de devenir invisibles pour l'ennemi. En ce qui concerne les héros, ils pourront appartenir à l'une de ces quatre catégories : combattant, défenseur, seigneur de guerre, et archer. Achille et Hector, les deux que nous avons pu prendre en main à l'occasion de cette preview, illustrent respectivement la première et la seconde catégorie. Personnage central de l’Iliade, Achille bénéficie d'une vitesse et d'une manœuvrabilité élevées. Figurent parmi ses capacités Terrifier (pour faire baisser le moral de l'ennemi), Sang d'Héraclès (pour obtenir de la rage) ou encore Rage d'Arès (pour augmenter les dégâts). De son côté, Hector le prince de Troie privilégie la résistance et les unités défensives. Ainsi, Faveur d'Asclépios lui permet de soigner ses alliés, Détermination d'Héraclès le rend temporairement immortel et "indémoralisable", tandis que Le Cri augmente le moral des troupes. D'une manière plus générale, le déroulement des combats et les graphismes sont très fidèles à ce quoi la série nous a habitués. Mais se battre en bord de Méditerranée, aux portes de la ville de Troie, avec des chars renforcés, un simili-Minotaure et des pseudo-centaures s'avère tout de même relativement dépaysant !