Total War Saga Troy : le jeu sera gratuit demain, voici comment le récupérer

Total War Saga : Troy va sortie demain sur PC, et pour sa première journée de disponibilité, The Creative Assembly a décidé d'offrir le jeu à tous les joueurs. Bien sûr, l'offre ne durera qu'un seul jour, et il ne va donc pas falloir rater cette occasion unique de mettre les mains gratuitement sur un jeu, et ce, le jour de sa sortie. À partir de 15h le 13 août, il faudra donc prendre la direction de l'Epic Games Store puis acheter le jeu au tarif de 0€. Une fois les 24 premières heures écoulées, le jeu passera à son tarif normal. Rappelons que Total War Saga : Troy va nous faire revivre la guerre de Troie, avec ses héros mythiques et ses batailles de légende.