A Total War Saga Troy : en plus de notre preview, voilà une vidéo de gameplay de 6 minutes

A Total War Saga : Troy est attendu pour le 13 août prochain sur l'Epic Games Store, et qu'il sera totalement gratuit pendant 24 heures.

En marge de notre preview d'A Total War Saga : Troy , on vous propose de découvrir une vidéo de gamplay fraîchement mise en ligne par SEGA. D'une durée de six minutes, elle met en avant un combat opposant les troupes d'Achille à celles d'Hector. Si les unités du fils de Pélée ne sont pas aussi lourdement armés que leurs adversaires, The Creative Assembly que leur mobilité et leur science tactique peuvent faire la différence.D'après ce que l'on nous explique, les classes seront mieux différenciées dans cet épisode, avec pour chacune d'elles des caractéristiques qui permettront de tirer avantage du terrain. Par exemple, l'infanterie légère pourra se cacher dans les hautes herbes, et prendre ainsi par surprise les ennemis. Mais le plus intéressant reste la possibilité pour les deux chefs de s'affronter directement, histoire d'imposer définitivement sa supériorité.On rappelle qu'