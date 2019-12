Zombie Army Trilogy : la saga s'annonce sur Nintendo Switch, une date et des images putréfiées

Après plus de quatre millions d'exemplaires vendus, la saga Zombie Army compte débarquer une nouvelle fois : voici donc la Zombie Army Trilogy, déjà parue il y a quelque temps sur PS4 et Xbox One, qui s'offrira là sur Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, cette compilation intégrera les trois premiers opus de la franchise dans une aventure morbide où Hitler et sa légion de morts-vivants seront à défourailler, seul ou en coopération jusqu'à quatre.Le studio britannique Rebellion annonce ainsi une sortie pour la première moitié de l'année 2020 sans communiquer le format - physique ou dématérialisé - ou de premier trailer. Par contre, voici quelques screenshots ensanglantés pour le plaisir des cervelles atomisées.