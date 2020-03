Zombie Army Trilogy : on sait quand le jeu sortira sur Switch, c'est pour très bientôt

Parce que les morts-vivants étaient, sont et resteront toujours des proies que l'on prendra plaisir à exterminer, Zombie Army Trilogy débarquera bientôt sur une nouvelle plateforme, la Switch, pour le grand bonheur des amateurs d'hémoglobine. Cette compilation, qui regroupe les trois premiers opus sanglants de la franchise ainsi qu'un mode Horde bien senti, débarquera donc sur la machine nomade de Nintendo le 31 mars prochain : c'est dans peu de temps, oui, et histoire de combler l'attente, Rebellion nous gratifie d'un nouveau trailer bien mouvementé. Et si jamais vous hésitiez, un coup d'œil vers notre test devrait vous aiguiller facilement.