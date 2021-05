Zelda : Ocarina of Time et Majora's Mask sur Switch pour les 35 ans de la saga ?

Nintendo a le chic de sortir à point nommé des portages qui génèrent une hype monstrueuse. Le dernier exemple en date n'est autre que Super Mario 3D All-Stars , une compilation de trois Super Mario cultes pour les 35 ans de la saga sur Switch qui s'est vendue à des millions d'exemplaires sans vraiment forcer. L'histoire pourrait bien se répéter pour The Legend of Zelda selon l'insider NateDrake, qui avait déjà fait parler de lui pour avoir vendu l'existence de Skyward Sword HD bien avant son annonce : selon lui,Encore mieux,: toutefois, le leaker avoue qu'il ne sait pas si ces éditions comporteront les petites modernisations apportées par les moutures 3DS ou s'il s'agira un portage bête et méchant des éditions N64 (à l'instar de Super Mario 64, pour ne citer que lui).La tradition étant de prendre tout cela avec des pincettes, on ne vous le conseillera que trop bien même si l'ensemble de cette rumeur paraît tout à fait plausible. On ne manquera de vous tenir au courant en temps et en heure, bien entendu.