Wreckreation : THQ Nordic veut son Forza X Trackmania, 1er trailer et détails sur le jeu

Wreckreation n'a pas manqué d'attirer l'attention des amoureux de racing games. Il faut dire que le titre emprunte à des séries bien connues, telles que Trackmania, Hot Wheels ou bien encore Forza Horizon avec un petit soupçon de Burnout. Pas étonnant quand on sait que ce sont des anciens de Criterion qui sont aux commandes du projet, à travers leur nouveau studio : Three Fields Entertainment. L'idée est de donner le pouvoir au joueur, en lui offrant des outils qui lui permettront de créer et de personnaliser son jeu dans un grand bac à sable de 400 km² baptisé le MixWorld. Comme l'indique le site officiel du jeu , le joueur est considéré comme le GameDJ, et qu'il peut aussi bien

Le THQ Nordic Showcase a été généreux en trailer et en annonces et parmi tous les jeux présentés, un certaincréer que contrôler le gameplay. Les développeurs promettent une interface simple d'accès pour que créer une course ou un événement de cascades soit un jeu d'enfant et que le partage soit communicatif.Wreckreation sera découpé en 7 catégories différentes : Drift, Air, Near Miss, Oncoming, Stunt, Crash et Fastest Time. Il sera possible de personnaliser son vehicule à outrance, définir le type de musique ou de radio à écouter, avec pas moins de 16 stations FM à l'ancienne de disponible, allant du Disco au Gospel, en passant par les musiques de films ou le jazz. Les Talk Radio seront mises à jour régulièrement et il sera même possible de lancer sa propre playlist à partir de son compte Premium Spotify. Mieux, il est également préciser que l'on pourra jouer avec l'heure de la journée, la météo et même le trafic ! Wreckreation est attendu pour 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, et sera jouable lors de la gamescom de Cologne qui aura lieu du 24 au 28 août prochain.