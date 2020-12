World of Warcraft Shadowlands établit un nouveau record mondial, voici les chiffres

Nombreux sont les gens à penser que World of Warcraft est une licence désuète, notamment à cause de son modèle économique qui n'est plus vraiment en phase avec le marché d'aujourd'hui. En révélant les premiers chiffres de ventes de sa nouvelle extension, Blizzard Entertainment fait un joli piez-de-nez à ces idées de reçues. En effet, le jour de son lancement, plus de 3.7 millions de copies de World of Warcraft Shadowlands ont été vendues, ce qui constitue un nouveau record, celui du jeu PC qui s'est le plus vendu de toute l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. World of Warcraft Shadowlands détrône ainsi un autre jeu issu des laboratoires Blizzard puisqu'il s'agissait de Diablo 3, qui avait enregistré 3.5 millions d'exemplaires vendus sur la même période.





Histoire de bomber un peu plus le torse, Blizzard Entertainment rappelle que la communauté de World of Warcraft reste solide à travers le monde, sachant que la licence a su préserver le plus grand nombre d’abonnements d’un mois ou plus, comparé au nombre d’abonnements souscris avant et après la parution des extensions de World of Warcraft au cours des 10 dernières années (dans les régions Ouest et Est précise cependant le communiqué de presse). A titre de comparaison, notamment sur ces dix dernières années, les joueurs ont passé plus de temps sur Azeroth à ce jour qu'auparavant. Impressionnant en effet.