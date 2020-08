World of Warcraft : l'extension Shadowlands dévoile sa date de sortie via un trailer

Blizzard Entertainment a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 pour nous dévoiler un nouveau trailer dédié à World of Warcraft dans lequel on découvre la date de sortie de l'extension Shadowlands. Ce huitième add-on débarquera donc le 27 octobre 2020, et devrait attirer des hordes de fans qui vont revenir en masse sur les serveurs du jeu. En plus de ce trailer, le studio nous dévoile également le premier épisode de la série animée "Les Éternités" qui permet de découvrir les nouveaux personnages qui seront disponibles dans le jeu.