World of Warcraft Shadowlands : les configurations PC dévoilées, SSD obligatoire

Blizzard Entertainment vient de dévoiler les configurations PC dont il faudra pouvoir disposer pour profiter sereinement de World of Warcraft Shadowlands lorsque ce dernier sortira en novembre prochain. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir absolument disposer d'un SSD pour pouvoir installer le jeu, ce dernier étant clairement mentionné dans la configuration minimale du jeu. Si ce type de disque permet des temps de chargements bien plus rapides, le prix à capacité égale est généralement quatre fois plus élevé que sur un HDD classique. De même, la configuration recommandée est assez élevée, et demandera du matériel plutôt haut de gamme.

CONFIGURATION MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : Intel Core i5-3450 ou AMD FX-8300

Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon RX 560 ou Intel UHD 630

Mémoire : 4 Go (8Go en cas d'utilisation du chipset graphique)

Stockage : 100 Go d'espace libre sur SSD

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur :Intel Core i7-6700K ou ADM Ryzen 7 2700X

Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 1080 ou ADM Radeon Vega 65

Mémoire : 8 Go

Stockage : 100 Go d'espace libre sur SSD