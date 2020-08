World of Warcraft Shadowlands : un trailer pour la série animée Les Éternités

Blizzard Entertainment nous annonce l'arrivée d'une nouvelle série animée liée à World of Warcraft : Shadowlands. La prochaine mise à jour permettra aux joueurs de se lancer à l'exploration de l'Ombreterre, et afin de les préparer au mieux, cette série en dévoilera des détails. À l'image de Prémices et Présages pour Battle for Azeroth et Legion, Shadowlands aura donc droit à "Les Éternités". Quatre épisodes sont prévus, et chacun se focalisera sur l'une des congrégations qui règnent sur les zones de l'extension. Le premier épisode sera diffusé lors de la soirée d'ouverture de la gamescom, le 27 août, à partir de 20h00, heure de Paris.