Wolfenstein : un nouvel épisode en préparation ? MachineGames laisse des indices...

Née en 1981, la saga Wolfenstein a toujours été présente dans le paysage vidéoludique. Il y a eu quelques moments d'absence, mais depuis que le studio MachineGames s’en est emparé, elle a pris une nouvelle dimension, transformant le FPS nazi-killer en fresque narrative dense et viscérale. The New Order (2014) et The New Colossus (2017) avaient clairement posé les bases d’une trilogie, avec un B.J. Blazkowicz brisé mais increvable, symbole de la lutte contre l’oppression. Mais depuis Wolfenstein Youngblood, c'est silence-radio complet. C’est là qu’intervient le documentaire de Noclip, consacré à l’histoire de la licence, où l'on apprendre que la franchise semble être sur le chemin du retard. Entre anecdotes de développement et souvenirs de galères, un détail glissé à la minute 41:16 attire l’oreille. Jerk Gustafsson, directeur de la série, lâche cette petite phrase pas piquée des hannetons : « Nous avons toujours vu Wolfenstein comme une trilogie. Dès les premiers jours, nous savions ce qu’il adviendrait dans le premier, le second… et le troisième. » Autrement dit, Wolfenstein 3 n’est plus une hypothèse, mais sans doute le prochain jeu du studio.

Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Parce qu’entre-temps, MachineGames a été happé par un autre mastodonte : Indiana Jones et le Cercle Ancien. Le jeu étant désormais sorti sur PC, Xbox et PS5, le studio est libéré de ses commandes et peut enfin se consacrer à son bébé le plus emblématique. C'est d'autant plus vrai que les dernières offres d'emploi penchent vers le développement d'un nouveau Wolfenstein. Ça fait beaucoup d'indices désormais...


le lundi 8 septembre 2025
MachineGames

