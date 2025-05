Warhammer 40 000 Space Marine : un remaster 4K pour le premier épisode, le succès de Space Marine 2 a motivé SEGA...

Treize ans après sa sortie initiale, Warhammer 40,000 Space Marine revient sur le devant de la scène avec une édition remasterisée intitulée 'Master Crafted Edition'. Développée par SneakyBox en collaboration avec Relic Entertainment et éditée par SEGA, cette version modernisée sera disponible le 10 juin 2025 sur PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) et Xbox Series, au prix de 39,99$. Les abonnés au Game Pass pourront également en profiter dès sa sortie. Cette Master Crafted Edition propose une mise à jour graphique avec une résolution 4K, des textures améliorées, des modèles de personnages retravaillés, une interface utilisateur modernisée, un schéma de contrôle actualisé et un audio remasterisé. Le jeu inclura également tous les contenus téléchargeables précédemment sortis, tels que les packs Chaos Unleashed, Dreadnought Assault, Iron Hand Veteran Chapter, Death Guard Champion Chapter, ainsi que des armes et armures bonus.











Un retour motivé par le carton de Space Marine 2

Si cette remasterisation voit le jour aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à l’immense succès de Warhammer 40,000 Space Marine 2, lancé fin 2024. Porté par un gameplay efficace, une direction artistique puissante et un bouche-à-oreille en béton, le jeu s’est imposé comme l’un des cartons inattendus de la fin d’année, relançant l’intérêt pour la franchise tout entière. Face à cet engouement massif, il était logique que SEGA et Games Workshop veuillent capitaliser sur cette dynamique. Master Crafted Edition devient ainsi le point d’entrée idéal pour les nouveaux venus, tout en permettant aux fans de longue date de revivre les origines de la saga avec une patine moderne.