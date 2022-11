Victoria 3 : c'est un demi-million en seulement un mois, les développeurs sont heureux

Voilà une victoire qui mérite d'être partagée : un mois seulement après son lancement, le jeu de stratégie Victoria 3 est un joli petit succès. Plus de 500 000 copies ont été vendues nous fait savoir Paradox Interactive, l'éditeur, qui s'est fendu d'une jolie illustration pour mettre en avant quelques chiffres au passage. C'est tout simplement le meilleur lancement de l'histoire du studio, qui rappelle au passage que le jeu bénéficiera d'une série de mise à jour majeures dans les semaines à venir. Une feuille de route a d'ailleurs été révélée par les développeurs afin de tenir la communauté au courant des changements prévus. On rappelle aussi que Victoria 3 a été nommé aux Game Awards 2022 dans la catégorie Meilleur jeu stratégie et Martin Anward, Game Director de Victoria 3 chez Paradox Development Studio, a tenu à remercier les joueurs sans qui tout cela ne serait pas possible.







Histoire de terminer sur une bonne note, voici quelques chiffres à reteniur en plus des 500.000 exemplaires vendus.



- 14.623.631 heures totales de jeu, soit 1669 ans de temps de jeu

- 187 millions de technologies recherchées

- 380.335 nouveaux pays créés

- 126.263 canaux de Suez construits

- 39.982 tours Eiffel construites

- L'Allemagne a été unifiée 98.082 fois

- 18.471 chemins de fer transsibériens achevés

- 45614 chemins de fer transcontinentaux achevés

- La Prusse est devenue jaune sur la carte 83 fois