Vicarious Visions (Skylanders, Crash Bandicoot) fusionne avec Blizzard : un remake de Diablo 2 en cours ?

Fondé en 1995, le studio Vicarious Visions est la propriété d'Activision depuis le rachat le 20 janvier 2005 et c'est à eux qu'on leur doit la série des Skylanders, certains épisodes de Tony Hawk, Guitar Hero et plus récemment le très bon Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Mais ça, c'était avant puisqu'on apprend que la société vient d'être absorbée par Blizzard Entertainment afin de se consacrer pleinement à des jeux Blizzard. C'est Vicarious Visions qui révèle l'information à nos confrères de GamesIndustry.biz, ce qui signifie que les 200 employés vont tous intégrer les équipes de Blizzard. Jen Oneal, le patron de Vicarious Visions, est quant à lui promu puisqu'il devient le Vice-Président en charge du développement chez Blizzard.







Selon Jason Schreier de Bloomberg, les équipes de Vicarious Visions ont d'ores et déjà commencé à travailler sur le remake de Diablo 2, sachant que le projet a été rebooté depuis le mauvais accueil de Warcraft III Reforged sorti il y a un tout juste on le rappelle. Pour le moment, Blizzard se refuse à tout commentaire, sans doute pour ne pas ruiner les surprises et les annonces qui sont prévues lors de la BlizzCon 2021 qui aura lieu en ligne pour les raisons que vous connaissez.