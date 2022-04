Vicarious Visions, le studio derrière Tony Hawk, n'existe plus, un message d'adieu

Studio de l'ombre, habitué à des productions sans éclat et à des portages pour de nombreux éditeurs, Vicarious Vision a véritablement pris de l'ampleur ces 5 dernières années, notamment grâce aux jeux Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Tony Hawk Pro Skater 1+2. Propriété d'Activision depuis 2005, le studio fondé par Karthik et Guha Bala en 1994, n'existe plus et c'est par le biais d'un message sur ses réseaux sociaux que l'entreprise américaine basé à Alabny fait ses adieux. "Nous avons officiellement fusionné avec Blizzard Entertainment. Notre équipe de développement reste à Albany, dans l'État de New York, et se consacre entièrement aux jeux Blizzard. Nous vous invitons à suivre @BlizzardEnt". Un message rassurant qui signifie que l'ensemble des 200 employés gardent leur emploi, à la différence que cette fois-ci, ils seront intégralement dédiés aux jeux estampillés Blizzard. On ne sait pas quel est le jeu sur lequel le studio va filer un coup de main, mais il n'est pas interdit que Diablo IV fasse partie des projets les plus importants de Blizzard.





We've officially merged with Blizzard Entertainment. Our development team will remain in Albany, NY and fully dedicated to Blizzard games. We invite you to follow us @Blizzard_Ent — Vicarious Visions (@VvisionsStudio) 12 avril 2022