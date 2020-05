Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : le jeu de rôle plantera ses crocs également sur PS5

Il y a quelques jours, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 et son nom à rallonge se dévoilaient de nouveau dans un trailer alléchant, conçu spécialement pour le show Inside Xbox de Microsoft : son arrivée sur Xbox Series X était donc officialisée, au grand dam des futurs possesseurs de PlayStation 5 qui, eux, ne disposaient toujours d'aucune annonce. Fort heureusement, Hardsuit Labs vient tout juste de corriger le tir : oui, son jeu de role carnassier est bel et bien prévu sur PS5, ce qui en fait un peu résolument cross-gen puisqu'il s'invitera également sur PS4 et Xbox One (ainsi que le PC, bien sûr) cette année, à une date encore non communiquée.Pour rappel, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 prendra place dans une sanglante guerre de gangs entre vampires, au sein des ruelles nocturnes d'un Seattle peu commode : particulièrement narratif avec une tonne de dialogues, l'aventure s'appuiera de choix moraux et de quelques scènes d'action bien brutales. Il n'y a plus qu'à patienter sagement pour plus d'informations.