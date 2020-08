Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : le jeu est repoussé à 2021

Paradox Interactive a annoncé ce matin que Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 était désormais repoussé à 2021. Initialement prévu pour mars 2020, le jeu avait déjà été reporté une première fois à la fin de l'année. C'est donc le second report de suite, et si le studio Hardsuits Labs explique cette nouvelle date de sortie par une volonté de proposer un produit de meilleure qualité, on suspecte que la pandémie de COVID n'aura pas aidé les développeurs à tenir leurs délais. De plus, la fin d'année étant particulièrement chargée, avec de gros titres (comme Cyberpunk 2077), mais aussi l'arrivée des consoles de neuvième génération, ce changement de date est probablement un peu stratégique. Reste que pour l'instant, aucune date fixe n'a été donnée. Il va falloir prendre son mal en patience.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) 11 août 2020