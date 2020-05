Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : un trailer sanguin en 4K sur Xbox Series X à voir ici

Prévu au début de l'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 s'est vu reporté de plusieurs mois de façon assez surprenante : alors que l'on attend toujours une date de sortie, Microsoft nous annonce par le biais de son show Inside Xbox que le titre de Paradox Interactive débarquera également sur Xbox Inside X : encore mieux, un trailer du titre en temps réel nous est dévoilé, 4K et RTX à l'appui. Seattle de nuit, hémoglobine et guerre entre vampires sont au programme pour ce jeu de rôle décidément appétissant.