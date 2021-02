Valheim : les ventes insolentes se poursuivent, c'est désormais 4 millions en 3 semaines

Rien ne semble arrêter le phénomène Valheim, qui continue d'attirer toujours plus de joueurs dans son sillon. Moins d'une semaine après nous avoir annoncé 3 millions de ventes en l'espace de 15 jours, Coffee Stain Publishing met à jour ses chiffres et révèle aujourd'hui que son jeu a franchi le cap des 4 millions de copies écoulées en 3 semaines d'exploitation. Cela signifie qu'en une semaine supplémentaire, 1 million de personnes ont acheté le jeu sur Steam, afin de participer à ce jeu de survie jouable à plusieurs. On rappelle tout de même que le titre a réusis à réunir plus de 500 000 joueurs en simultané sur Steam dimanche dernier, qu'il compte désormais 81 000 critiques positives de joueurs sur Steam, qu'il est toujours le 7è jeu le plus streamé sur Twitch (dépassant CS : GO, DOTA 2 et Minecraft), et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin.



On s'est d'ailleurs penché sur le phénomène Valheim il y a quelques jours dans notre émission quotidienne 5 News & Rumeurs par jour, que vous pouvez retrouver à partir de 25"43 min. L'émission est bien évidemment chapitrée.