Valheim : le jeu phénomène a vendu 5 millions de copies en un mois, le succès continue

Cela fait 1 mois que Valheim est sorti sur Steam et et s'il y a bien une chose que Iron Gate Studio et l'éditeur Coffee Stain Publishing n'avaient pas prévu, c'est son succès colossal ! Plus de 5 millions de copies enregistrées à ce jour, voici donc les derniers chiffres que les développeurs viennent de nous transmettre, ce qui signifie que chaque semaine, 1 million d'exemplaires se vend, uniquement via le bouche-à-oreille. Cette success story se traduit aussi sur le terrain, avec d'autres résultats qui font plaisir à voir pour un jeu développé par 5 personnes. On apprend ainsi que Valheim représente 15 000 années de jeu, 35 millions d'heures de gameplay regardées sur Twitch et 39ème meilleur jeu le mieux testé sur Steam de tous les temps. Autant vous dire que le champagne doit couler à flot en ce moment chez certains développeurs...