Valheim : 500 000 joueurs connectés simultanément sur Steam, c'est impressionnant

Il y a quelques jours à peine, c'était samedi dernier, on apprenait que Valheim avait d'ores et déjà été vendu à plus de 3 millions de copies dans le monde. Un exploit pour ce jeu de survie créé par 5 personnes et aucune campagne marketing. Le bouche-a-oreille a si bien fonctionné que sur Steam, on observait les 360 000 joueurs connectés en simultané, soit un chiffre supérieur à celui de Destiny, ou tout simplement celui de GTA 5. Mais le titre de Iron Gate Studios n'avait pas dit son dernier mot, et pour cause, ce dimanche 21 février à 21h50 heure française, SteamDB recense 502 387 personnes en train de jouer en même temps à Valheim. Au moment où l'on écrit ses lignes, c'est plus de 355 000 joueurs qui découvrent ce jeu de viking pas comme les autres. Jusqu'où ce Valheim va-t-il s'arrêter ? Toujours est-il qu'un succès pareil, ça donne quelques ailes du succès...