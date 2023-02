Undisputed : Muhammad Ali affronte Joe Frazier dans cette nouvelle vidéo de gameplay

Annoncé il y a quelques semaines, le 12 janvier 2023, Undisputed est à nouveau sous le feu des projecteurs grâce à cette nouvelle vidéo de gameplay proposé par son éditeur Steel City Interactive (SCI). Il s'agit d'une vidéo de gameplay de plus de 3 minutes qui oppose Muhammad Ali à Joe Frazier pour un match d'anthologie. Bien sûr, la vidéo nous permet d'apprécier les mécaniques de ce jeu qui se revendique comme étant celui qui propose un système de jambes ultra poussé. On peut aussi apprécier le rendu visuel plutôt propre et carré, mais aussi cette caméra qui ne reste jamais inerte et accompagne même certaines mandales. Cela donne du relief à la mise en scène et pas mal de dynamisme comme spectateur. Steel City Interactive en profite pour annoncer que Undisputed est accessible dès maintenant sur Steam en Early Access, et qu'il sortira un peu plus tard sur PS5 et Xbox Series X|S, sans plus de précisions. On rappelle que Undisputed dispose d'un roster de plus de 50 personnages parmi lesquels on retrouve Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder ou bien Katie Taylor, ainsi qu’une division féminine. Côté environnement, le jeu s'engage à proposer 6 lieux uniques dont une grande arène et la salle de sport Coldwell. Les joueurs pourront également profiter de Undisputed dans des combats hors-ligne contre leurs amis ou l’IA, mais également affronter d’autres joueurs en ligne, histoire de craner dans le classement général.