Undisputed : PLAION sort son jeu de boxe avec un système de jeu de jambes ultra poussé

Genre auparavant en vogue, le jeu de boxe est aujourd'hui clairement en perte de vitesse. Si Electronic Arts semble avoir perdu la foi en sa série Fight Night, il est un autre éditeur qui souhaite tenter sa chance. PLAION vient en effet d'annoncer Undisputed, un jeu de boxe développé par le studio Steel City Interactive, et dont la particularité est de proposer un jeu de jambes ultra poussé C'est du moins ce que nous décrit le communiqué de presse, qui explique que chaque boxeur possède une palette de plus 60 coups différents. L'idée est en effet de proposer un gameplay le plus authentique possible, tout en offrant des graphismes de haute volée. La première vidéo qui accompagne l'annonce du jeu ne nous permet pas d'avoir un vrai aperçu du gameplay et de ce fameux jeu de jambes, mais on peut au moins avoir un aperçu de quelques uns des boxeurs qui seront dans le jeu.Pour son entrée en accès anticipé, le jeu proposera un roster de plus de 50 personnages jouables comprenant Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder ou bien Katie Taylor, ainsi qu’une division féminine, le tout à travers 6 lieux uniques dont une grande arène et la salle de sport Coldwell. Côté modes de jeu, Undisputed proposera des combats offline, mais aussi en ligne, contre d'autres joueurs du monde entier, mais aussi face à l'IA, avec en prime un classement général, pour essayer de s'imposer comme le meilleur de la discipline. La sortie de Undisputed est calée au 31 janvier prochain, en Early Access sur PC.