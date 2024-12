Undisputed : le jeu de boxe accueille Jake Paul, le YouTubeur qui a battu Mike Tyson

Sorti vainqueur de son match face à Myke Tyson il y a quelques semaines, Jake Paul a désormais les faveurs des grandes marques, mais aussi des éditeurs de jeux vidéo. Deep Silver a profité de la hype qui l'entoure pour l'intégrer dans le jeu Undisputed, via le DLC « The Problem Child » qui élargit le roster avec sept boxeurs en plus et des tenues alternatives. Le YouTubeur devenu boxeur professionnel sera disponible à partir du 12 décembre 2024, sachant qu'il a bénéficié d'une séance de performance capture complète, afin de capturer ses mouvements, et son jeu de jambes.





En plus de Jake Paul, ce DLC propose deux packs spécialisés, plus six superstars de la boxe actuelle et des légendes du passé :





Pack 1 : Légendes mexicaines

Marco Antonio Barrera

Erik Morales

Juan Manuel Márquez

Pack 2 : Poids lourds puissants

James « Buster » Douglas

Otto Wallin

Zhilei Zhang